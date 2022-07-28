Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda, kadın personele yönelik eğitim semineri verildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karatay'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi - Son Dakika

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