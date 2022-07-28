Karatay'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Son Dakika
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Karatay'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

28.07.2022 13:06
Karatay'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karatay Belediyesinin kadın personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karatay Belediyesinin kadın personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda, kadın personele yönelik eğitim semineri verildi.

Seminerde sunumlar yapıldı, çağın önemli sorunlarından uyuşturucu bağımlılığı hakkında soru-cevap şeklinde katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Proje kapsamında, TUBİM büro amirliğinde görevli polis memurları uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanımı ve bağımlılığın belirtileri, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, operasyonel faaliyetler konularında dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı.

Annelerin de iletişim ağına dahil edilerek bağımlılıkla mücadelenin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede tek ses olunmasının vurgulandığı seminerde madde bağımlılığına karşı neler yapabileceği ele alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karatay'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Son Dakika
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