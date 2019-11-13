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Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 169 kişiye işlem yapıldı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 21 ilde düzenlenen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 169 şüpheliye işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:54 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 21 ilde düzenlenen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 169 şüpheliye işlem yapıldı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2 günde 21 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
169 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlarda, 28 kilo 795 gram uyuşturucu, 9 bin 542 uyuşturucu hap, 10 tabanca ve 177 mermi ile 184 bin 484 lira nakit ele geçirildi.
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