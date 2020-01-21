Uyuşturucuyla mücadele seferberliği - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 81 il valiliğinde gerçekleştirilen toplantılar, yarın 922 ilçede kaymakamlar başkanlığında yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mardin Kızıltepe'de yapılacak olan "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na başkanlık edecek.



Uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmaların devamı önem arz ediyor. Bu kapsamda yarın ülke genelinde 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında belediye başkanı, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları, varsa Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı temsilcisi, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe müftüsü, Yeşilay temsilcileri ve diğer kamu kurum ve paydaşlarının katılımı ile toplantı düzenlenecek. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl yapılan çalışmalar ve gelinen noktanın değerlendirileceği toplantıda, 2020 yılında alınan ve alınacak tedbirler gözden geçirilerek yürütülecek çalışmalar planlanacak.



Metruk binalar değerlendirilecek



Toplantıda metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemler değerlendirilecek. Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.



Okullarda güvenlik kameraları kurularak kent güvenlik yönetimi sistemine entegre edilecek



Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durum ele alınacak. Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar yapılacak. Özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmalar planlanacak. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere STK'lar ile işbirliği ele alınacak. Gençleri etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirilecek.



Benzer bir toplantı geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde valiler başkanlığında eş zamanlı olarak düzenlenmişti. - ANKARA