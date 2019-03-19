Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasına Video Kliple Dikkat Çekildi

Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasına Video Kliple Dikkat Çekildi

56 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulamasına (UYUMA) dikkat çeken video klip hazırladı.

Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasına Video Kliple Dikkat Çekildi, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulamasına (UYUMA) dikkat çeken video klip hazırladı.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından paylaşılan video klipte, uyuşturucu ticareti yapıldığından şüphelenen vatandaşların, çektikleri fotoğrafları UYUMA aracılığıyla Emniyet'e iletmesine ilişkin görüntüler paylaşılıyor.

"Uyuşturucu madde alışverişi ya da pazarlığına şahit olduysanız Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulamasıyla durumu anında güvenlik güçlerine bildirebilirsiniz." ifadelerine yer verilen videoda, polis ekiplerinin, vatandaşın ihbarı üzerine anında olay yerine ulaştığı belirtiliyor.

Videoda, mobil uygulama sayesinde, vatandaşların karşılaştıkları uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmelerinin amaçlandığı vurgulanıyor.

Paylaşımda da "Uyuşturucuyla mücadele, vatandaşlarımızın desteğiyle güçlü şekilde devam ediyor. UYUMA geleceğine sahip çık." ifadeleri yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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