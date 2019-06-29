Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla mücadelede 565 polisle denetim
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Uyuşturucuyla mücadelede 565 polisle denetim

1 saat önce

Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 565 polisin katılımıyla kent genelinde denetimler yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadelede 565 polisle denetim, System.String[]
Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 565 polisin katılımıyla kent genelinde denetimler yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirildi.
Kent genelinde 565 polisin katıldığı denetimlerde, 26 mahalledeki metruk binalar, park, bahçe, sokak, cadde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yapıldı. Ayrıca şüpheli görülen kişilerin üst araması yapılarak kimlik kontrolü gerçekleştirildi.
Dedektör köpeklerinde katıldığı aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 13 kişiye işlem yapılırken, aranan 2 kişi de gözaltına alındı
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:40 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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