Uyuşturucuyla Mücadelede Günde 6 Bin Kişi İnceleniyor"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, uyuşturucuyla mücadele kapsamında günde 6 bin kişinin incelendiğini belirtti.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, uyuşturucuyla mücadele kapsamında günde 6 bin kişinin incelendiğini belirtti.



İzmir Medya Platformundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, platform üyesi gazetecilerle bir araya gelerek kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Güvenliğin olmadığı yerde hiçbir gelişmeden bahsedilemeyeceğini ve vatanın her karışında şehit kanının bulunduğunu dile getiren Aşkın, "34 sene bölücü terörle mücadele ettik. Hangi devlet kendi içinden gelen insanlar tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Alçak FETÖ, tarihimiz boyunca karşılaştığımız en büyük sorundur. PKK-FETÖ iki terör örgütünün de sahipleri aynıdır. İki terör örgütünün de elinden tutan el, aynı eldir. DEAŞ terör örgütüne karşı çok önemli ve başarılı operasyonlar yaptık. DEAŞ'ın önde gelen en büyük emirlerinden ve 700 kişinin katliam emrini veren kişiyi İzmir'de yakaladık." dedi.



Aşkın, güvenlik güçlerinin yaptıkları başarılı operasyonlarla PKK'nın Türkiye içerisindeki etkinliğini yitirdiğini vurgulayarak, mücadelenin her geçen gün daha etkin ve kararlılıkla devam edeceğini aktardı.



Aşkın konuşmasını şöyle sürdürdü:



"PKK ve DEAŞ'ın olduğu gibi marjinal sol terör örgütüyle de Ülkemizin her yerinde mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız operasyonlarla bölücü terör örgütü üyesi yakalama da İzmir olarak Türkiye ikincisi olduk. İnşaatlarda çalışanlara kadar kayıt altına alıyoruz. Güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Bakanımızın ve merkez teşkilatımızın büyük desteğiyle terörle topyekun mücadele ediyoruz ve çok şükür milletimizin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz."



Uyuşturucuyla mücadele



Hüseyin Aşkın, uyuşturucu kullanımının da terör kadar büyük bir bela olduğunu dile getirerek, uyuşturucunun gençlerin hayatını kararttığını ifade etti.



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte yapılan çalışmaları aktaran Aşkın, şunları kaydetti:





"2016'da 507 kişi, 2017'de 818 kişi, 2018'de ise 870 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Bin 71 polisimiz uyuşturucu konusunda sadece Narko-Alan projesinde çalışıyor. Özellikle dezavantajlı grupların yaşadığı yerlerden 129 noktada aktifiz. Günlük 6 bin kişiyi uyuşturucuyla ilgili inceliyoruz. Yapılan araştırmalara göre uyuşturucu kullananların yüzde 99'dan fazlası sigara kullanan çocuklarımız. Sigara ve alkol kullanımı çocuklarımız için çok zararlı. Çocuklarımızı sigara ve alkolden uzak tutalım. Bunun için çok emek veriyoruz. Küçük kurallar ihlal edilmez ise büyük suçlarda olmuyor. Tabi uyuşturucu olayı sadece bir polisiye mesele değil, aynı zamanda sosyal boyutu olan bir durum. Ancak Narko-Alan Projesine en az terörle mücadele kadar önem veriyoruz."



"En kanlı eylem girişimi"



Aşkın, İzmir Adliyesine yönelik PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıya da değinerek, teröristlerin saldırıyı yanlarında getirdikleri çok fazla mühimmatla yapmak istediklerini aktardı.



Bölücü terör örgütünün hiçbir şehir merkezinde eyleme götürmediği kadar mühimmatla bu eylemi yapmak istediğine dikkati çeken Aşkın, "Yüzlerce kaleşnikof fişeği, 8 roket, 5'i anti-tank roketi, 8 el bombası, 2 tabanca ve diğer mühimmatla geldiler. Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir'e gelmişlerdi. O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin, kaleşnikof mermilerine karşı elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Orada ki bütün görevli polis arkadaşlarımız büyük mücadele verdi. Bu mücadele Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanıdır. Bu karamanlık hikayesi bütün meslektaşlarımıza örnek oldu." ifadelerini kullandı.



İzmir'de yaklaşık 200 bin yabancının bulunduğunu aktaran Aşkın, bunlardan 140 binine İzmir emniyetinin dokunduğunu ve risk analizi yaptığını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi

Kadın Hastaların Mahrem Görüntülerini Çeken Doktor Serbest Bırakıldı

Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı

Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı