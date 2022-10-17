Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 461 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 461 şüpheli tutuklandı

17.10.2022 14:35
Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 461 şüpheli tutuklandı

Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında son bir haftada gözaltına alınan 7 bin 174 şüpheliden 461'i tutuklandı.

Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında son bir haftada gözaltına alınan 7 bin 174 şüpheliden 461'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda 5 bin 752 olayda gözaltına alınan 7 bin 174 şüpheliden 461'i tutuklandı.

Operasyonlarda 69,13 kilogram eroin, 369,63 kilogram metamfetamin, 3 milyon 247 bin 312 kök kenevir, 3 ton 183 kilogram esrar ve 777 bin 388 kök skunk ele geçirildi.

Bu yıl uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda ise 237 bin 947 şüpheli gözaltına alınırken, 21 bin 209 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadelede bugüne kadar jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 119 bin 462 metruk binanın yüzde 87'sine yıkım ve onarım işlemi gerçekleştirildi.

Açıklamada, son bir haftada yakalanan şüpheli sayısının haftalık bazda bugüne kadarki en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 461 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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