Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla mücadelede sıkı takip
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Uyuşturucuyla mücadelede sıkı takip

12 dakika önce

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele eden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucuyla mücadelede sıkı takip, System.String[]

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele eden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına aldı.


Olay, Ergene yönünden Muratlı ilçe merkezine giriş istikametinde meydana geldi. Şüphe üzerine Asayiş Şube ekiplerince durdurulan otomobildeki şüpheliler H.E., İ.Ç. ve U.Y.'nin üzerinden 9 fişek halinde 9 gram uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konuldu.


Şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' gerekçesiyle işlem yapıldı.


Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Muratlı, Ergene, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:51 Kaynak: İHA
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