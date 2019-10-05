Uyuşturucuyla mücadelede sıkı takip

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele eden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay, Ergene yönünden Muratlı ilçe merkezine giriş istikametinde meydana geldi. Şüphe üzerine Asayiş Şube ekiplerince durdurulan otomobildeki şüpheliler H.E., İ.Ç. ve U.Y.'nin üzerinden 9 fişek halinde 9 gram uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konuldu.



Şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' gerekçesiyle işlem yapıldı.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ