Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla Mücadelede "Sokak" Operasyonları Sürüyor

Uyuşturucuyla Mücadelede "Sokak" Operasyonları Sürüyor

53 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son üç gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 31 kilogram uyuşturucu madde ve 17 bin 33 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Uyuşturucuyla Mücadelede
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son üç gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 31 kilogram uyuşturucu madde ve 17 bin 33 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabı üzerinden "uyuşturucuya hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımı ile son üç günde narkotik birimlerince, uyuşturucuyla mücadele amacıyla "Sokak" operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu. Paylaşımda, 38 ilde düzenlenen "Sokak" operasyonları ile 273 şüpheliye adli işlem yapılarak, 31 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde, 17 bin 33 uyuşturucu/uyarıcı hap, 15 tabanca/tüfek, 345 fişek, 78 kök kenevir, 3 hassas terazi ve 156 bin 375 Türk Lirası ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Narkotik, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
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