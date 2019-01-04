Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla Mücadelede Vatandaş "Uyuma"Dı

Uyuşturucuyla Mücadelede Vatandaş "Uyuma"Dı

2 saat önce

Uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla hayata geçirilen UYUMA Projesi'nin mobil uygulamasına, 2 bin 580 ihbar geldi.

Uyuşturucuyla Mücadelede Vatandaş
Uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla hayata geçirilen UYUMA Projesi'nin mobil uygulamasına, 2 bin 580 ihbar geldi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre, 25 Eylül 2018'de kullanıma sunulan UYUMA aplikasyonunu 34 bin 46 kişi cep telefonlarına indirdi.

Söz konusu uygulamanın başladığı ilk günden bugüne kadar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine 2 bin 580 ihbar ulaştı.

Geçen yıl uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyonda gözaltına alınan 203 bin 297 şüpheliden hakim karşısına çıkartılan 22 bin 815'i tutuklandı.

Operasyonlarda 17 ton 877 kilogram eroin, 1 ton 161 kilogram kokain, 472 kilogram afyon, 8 milyon 556 bin 529 uyuşturucu hap ile 1 milyon 750 bin 288 sentetik ecza ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Eylül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum'dan Poşette Reklam Tartışmalarına Yanıt: Usul ve Esasları Yayınlayacağız Şeyma Subaşı'nın Ablası Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile Olan Eski Videosunu Paylaşarak Herkesi Şaşırttı

Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu Kasımpaşa'nın Yeni Transferi Azad Toptik: Şampiyon Olmak İçin Kadromuz Yeterli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:34:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla Mücadelede Vatandaş "Uyuma"Dı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]