Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş Valiliğince, uyuşturucu ile mücadele eylem planı doğrultusunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliğince, uyuşturucu ile mücadele eylem planı doğrultusunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan başkanlığındaki toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede yapılması gereken hedef ve eylem planı konuşuldu.

2020 hedeflerinin konuşulduğu toplantıda, metruk binaların ve internet kafelerin denetlenmesi, parklara güvenlik kamerası takılması, aydınlatması zayıf olan yerlerin aydınlatılması, okul çevrelerindeki güvenlik kameralarının artırılması ve okul irtibat görevlileri ile sivil toplumun bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacağı belirtildi.

Jandarma ve emniyet birimlerinin 2019 yılındaki çalışmalarının anlatıldığı toplantıda 1488 olayda 2 bin 491 şüphelinin yakalandığı, 212 kişinin tutuklandığı, 11 ilçede 194 metruk binanın yıkıldığı bildirildi.

Vali Vahdettin Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada geri izleme mekanizmalarını harekete geçirdiklerini, iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda kamu kurumlarının yanı sıra toplumdaki bireylerin de destek olduğunu ifade eden Özkan, bu mücadelede herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:56 Alanya'daki İranlılar Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
20:55 Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Son Dakika
20:55 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
20:45 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:01:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]