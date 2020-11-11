Uyuşturucuyla polis merkezine gidince yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gözaltına alınan arkadaşıyla görüşmek için görüşmek için polis merkezine giden kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre A.E, işlediği bir suç nedeniyle gözaltına alınan arkadaşı S.D'yi görmek için Sağlık Mahallesi Polis Amirliği'ne gitti.
Burada içeriye alınırken üst araması yapılan A.E'nin cebinde 2 fişek eroin bulundu.
Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
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