Son Dakika Haberleri: "Uyuşturucuyla topyekun bir mücadele içerisindeyiz"
Son Dakika Güncel Haber

"Uyuşturucuyla topyekun bir mücadele içerisindeyiz"

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, uyuşturucuyla topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, uyuşturucuyla topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirtti.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Akın başkanlığında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Akın, uyuşturucunun sadece kullananın değil toplumun sorunu olduğunu, bu sorunun altından da ancak toplumsal mücadele ile kalkılabileceğini ifade etti.
Uyuşturucu belasının, toplumun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayıplara sebep olan en büyük sorunlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:
"Uyuşturucu sadece kullanana değil, tüm toplumu yakından ilgilendiren bir durumdur. Madde bağımlısı bireylerin sağlığının olumsuz etkilenmesinin yanında bu durum aynı zamanda uyuşturucu kullanan kişinin ailesini de etkilerken toplumda ekonomik, hukuki ve sosyal zararlara da yol açmaktadır. Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla kararlı ve etkin bir şekilde, uyuşturucuyla topyekun bir mücadele içerisindeyiz. Hedefimiz ve arzumuz sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bu vesileyle, bu konuda destek veren, katkı sunan bütün kurumlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Konuşmasının ardından Vali Akın, uyuşturucu ile mücadelede etkin rollerinden dolayı kurum amirlerine plaket verdi.
Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri ve kurum amirleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:31 Kaynak: AA
hem, neşet ertaş, uyuşturucu, kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Hemşire, tedavi gören çocuğu yatağa bağladı Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:47:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Uyuşturucuyla topyekun bir mücadele içerisindeyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]