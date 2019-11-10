Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı

Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı

6 saat önce

Van'da valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 kilo 210 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı şahıs yakalandı.

Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı, System.String[]

Van'da valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 kilo 210 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri görevlilerince, Van'dan Adana'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu F.A. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada X-Ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada, valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili F.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. - VAN

Ferit Melen, Adana, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:59 Kaynak: İHA
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