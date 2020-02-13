Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı

6 saat önce

Van'dan uçakla İstanbul'a gitmek isteyen İranlı şahsa ait valizin kasnağı içerisine gizlenmiş 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı, System.String[]

Van'dan uçakla İstanbul'a gitmek isteyen İranlı şahsa ait valizin kasnağı içerisine gizlenmiş 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu A.E. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada x-ray cihazına bıraktığı valizden şüphelenildiği belirtildi. Açıklamada, "Şüphe üzerine yapılan detaylı aramada, valizin kasnağı içerisine zulalanmış toplam 4 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili İran uyruklu A.E. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

İstanbul, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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