Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Van'da, uçakla Ankara'ya gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Van'da, uçakla Ankara'ya gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.A, X-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

S.A'nın üst aramasında 3 deodorant şişesi içerisine zulalanmış 109 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Ankara, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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