Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı
6 saat önce
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.
Şüphelinin valizinde yapılan aramada taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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