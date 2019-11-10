Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı

6 saat önce

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı

Ferit Melen, Adana, İran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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