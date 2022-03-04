Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

04.03.2022 17:27

Van'da üzerinde taşıdığı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

Van'da üzerinde taşıdığı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, havalimanının girişindeki X-ray noktasında bir şüphelinin üzerini aradı.

Karın ve kasık bölgelerinde 522 gram eroin ve 517 sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

YORUMLAR
500
Karın ve kasık bölgesindeki uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı Karın ve kasık bölgesindeki uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

Uyuşturucu Madde Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement