Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandılar

Uyuşturucuyla Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandılar

40 dakika önce

Van'da havalimanında uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu 2 kişi yakalandı.

Uyuşturucuyla Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandılar, System.String[]
Van'da havalimanında uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanına gelen İran vatandaşı A.H. ile A.N'nin x-ray cihazına bıraktığı ceket ve kabanında arama yapıldı.


Aramada ceket ve kabanın astarlarına gizlenmiş 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ile 30 hap ele geçirildi.


Şüpheliler gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:28 Kaynak: AA

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