Uyuşturucuyla Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandılar
1 saat önce
Van'da havalimanında uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu 2 kişi yakalandı.
Van
'da havalimanında uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran
uyruklu 2 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul
'a gitmek için Van Ferit Melen
Havalimanına gelen İran vatandaşı A.H. ile A.N'nin x-ray cihazına bıraktığı ceket ve kabanında arama yapıldı.
Aramada ceket ve kabanın astarlarına gizlenmiş 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ile 30 hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:16 Kaynak: AA
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