Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandı - Van

Uyuşturucuyla Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandı - Van

1 saat önce

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu zanlı yakalandı.

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı S.H.N, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Yapılan aramada zanlının iç çamaşırı, pantolon kemeri iç astarı ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 575 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H.N, savcılıkça serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:55 Kaynak: AA

Ferit Melen, Ankara, İran, Van, Güncel
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