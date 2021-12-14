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Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

14.12.2021 10:24
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da metenfetamin ve peçeteye emdirdikleri bonzai isimli uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da metenfetamin ve peçeteye emdirdikleri bonzai isimli uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri aramada 171 gram metamfetamin ve peçeteye emdirilmiş bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Emre Ç. (25) ve Adnan K. (21) isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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