Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

KÜTAHYA'da, 800 gram skunk ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
KÜTAHYA'da, 800 gram skunk ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aziz Orak ile Özgür Kahyaoğlu'nun il dışından uyuşturucu madde getireceğini belirledi.  Polis ekipleri, Eskişehir yönünden gelen bir aracı şehir girişinde önünü keserek durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 800 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aziz Orak ile Özgür Kahyaoğlu, tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:15 Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel
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