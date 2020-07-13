Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

BOLU'da, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU'da, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.K. (36) ile yanında bulunan M.S. (23) ve V.A. (29) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:55 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
22:15
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
20:34
Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti
20:09
Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
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