Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede (2)
SERBEST KALDILARBolu'da 520 gram esrar ile yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.S., savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
SERBEST KALDILAR
Bolu'da 520 gram esrar ile yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.S., savcılık sorgusunun ardından salıverildi. H.K. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:11 Kaynak: DHA
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