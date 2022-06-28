Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı

28.06.2022 18:52
Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı Polisler avukatlık bürosunu didik didik aradı Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu 5 kilo 799 gram uyuşturucuyla yakalanan Adıyaman Barosuna kayıtlı avukat gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı

Polisler avukatlık bürosunu didik didik aradı

ADIYAMAN - Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu 5 kilo 799 gram uyuşturucuyla yakalanan Adıyaman Barosuna kayıtlı avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Barosuna kayıtlı avukatlardan olduğu öğrenilen N.K., isimli avukat, 01 plakalı aracıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin dur ikazlarına uymayan avukat ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında iddialara göre avukat N.K., araçtan dışarıya 5 kilo 799 gram metamfetamin maddesini attı.

Bir süre sonra kovalamaca sonucu yakalanan avukat N.K., gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Avukat N.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken N.K'nın Adıyaman'daki avukatlık bürosuna da Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan'ın da bulunduğu operasyonda avukatlık ofisi polis ekiplerince didik didik arandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haber: Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı Son dakika haber: Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı - Son Dakika

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