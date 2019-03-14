Uyuşturucuyla Yakalanan 'Business Class' Yolcuları: Kebap Yemeye Geldik
1 saat önce
ADANA'da Havalimanı'nda 1 kilo 100 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile yakalanan 'Business Class' yolcuları Kaya O. (51) ve Tugay T. (58), "Buraya kebap yemeye geldik" dedi.
ADANA'da Havalimanı'nda 1 kilo 100 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile yakalanan 'Business Class' yolcuları Kaya O. (51) ve Tugay T. (58), "Buraya kebap yemeye geldik" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana Havalimanı
'nın da hassas burunlu narkotik köpeği 'Coco' ile rutin uygulama yaptı. Narkotik köpeği, uçağa yüklenmek üzere olan bir valize tepki verdi. Valizi inceleyen ekipler, vakumlu poşetler içinde konulan 1 kilo 100 gram değiştirilmiş esrar buldu. Valizin ise, 'Business Class' yolcusu olan Kaya O.'ya ait olduğu öğrenildi. Havalimanın 'CIP' bölümüne giden polisler, Kaya O. ve arkadaşı Tugay T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ilk sorgusunda, " İstanbul
'dan Adana'ya kebap yemeye geldik. Biz emekliyiz, kebap yedik, gezdik" dedi. Kaya O. ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:31 Kaynak: DHA
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