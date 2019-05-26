Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve evinde yapılan aramada yine uyuşturucu madde ele geçen şahıs tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve evinde yapılan aramada yine uyuşturucu madde ele geçen şahıs tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.'nin ikametinde yaptıkları aramada, 165 adet ecstasy hap, 22 paket halinde satışa hazır vaziyette 60,54 gram esrar maddesi,140 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen H.S. çıkardığı mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:00 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, Güncel
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