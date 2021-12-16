Uyuşturucuyla yakalanan genç kadın ve arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da içinde bulundukları araçta ve birlikte kaldıkları ikamette yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan genç kadın ve arkadaşı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi üzerine A.E. adlı kadın ile E.Ö. isimli şahsı takibe aldı. Narkotik polisi şüpheli şahısların içinde bulunduğu otomobilde yaptıkları aramada 4 paket halinde 3,96 gram metamfetamin maddesi, 4,94 gram esrar maddesi, 3 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili E.Ö. ve A.E. adlı kadın gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların müşterek kullandıkları ikamette yapılan aramada, 21,65 gram metamfetamin maddesi, 88,77 gram esrar maddesi, 1,95 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet esrarlı sigara ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. E.Ö. ve A.E. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ö. ve A.E. adlı kadın mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN