Uyuşturucuyla yakalanan iki şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucuyla yakalanan iki şahıs tutuklandı

14.10.2022 16:01
Uyuşturucuyla yakalanan iki şahıs tutuklandı

Adıyaman'da, mahalle ve çarşı bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, mahalle ve çarşı bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri G.Ç., ile M.İ.Ç., isimli şahısları durdurdu. Durdurulan şahısların yapılan üst aramalarında 79,48 gram metamfetamin maddesi ve 13,86 gram esrar maddesi ve 1 adet rambo bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan G.Ç., ile M.İ.Ç., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla yakalanan iki şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucuyla yakalanan iki şahıs tutuklandı - Son Dakika
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