Uyuşturucuyla yakalanan Iraklı serbest bırakıldı - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalanan Iraklı serbest bırakıldı
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini elde ederek Irak uyruklu Irak uyruklu Mohammed F.H.'yı Samsun Ankara karayolunda Samsun'a girerken içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltınna aldı. Araçta ve gözaltına alınan Iraklı'nın üzerinde yapılan aramalarda 19,74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohammed F.H.'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mohammed F.H. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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