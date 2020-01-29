Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Amasya'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalan şahıs adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu haplarla yakalanıp tutuklanan bir kişinin olayının devamında söz konusu şahsa uyuşturucu maddeyi sağladığı iddia edilen E.K. ile ilgili çalışma başlattı. Narkotik polisi E.K.'nin Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a yine uyuşturucu getireceğini bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonda E.K. Ankara yolu üzerinde yakalandı. E.K.'nin içinde bulunduğu araçta ve Suluova ilçesindeki evinde yapılan aramalarda 4 bin 494 kapsül sentetik ecza, 801 adet ekstasy hap, 0,46 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 17 adet tabanca mermisi ele geçirildi.



Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN