Uyuşturucuyla yakalanan şahıs cezaevi firarisi çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyla yakalanan şahıs cezaevi firarisi çıktı - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs cezaevi firarisi çıktı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda çeşitli suçlardan cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs cezaevi firarisi çıktı, System.String[]

Zeytinburnu'nda çeşitli suçlardan cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden eroin ve metanfetamin çıkan şahıs gözaltına alındı.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/3 Sokak'ta devriye görevini yapan Motosikletli Yunus Timleri, şüphe üzerine sokakta bekleyen 4 şahsın yanına gitti. Polis ekipleri tarafından Emrah Doğan (28), Hakan Kartal (26), Pınar Mısırcı (25) ve Hakan Kurt (29) isimli şahısların üst aramaları yapıldı. Yapılan üst aramalarında Hakan Kurt isimli şahsın üzerinden 700 gram eroin ve 48 parça halinde toplam 8.82 gram gelen eroin, poşet içerisinde 75 gram metanfetamin ve satışa hazır vaziyette 19 parça halinde 3 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi, 215 TL, 130 Euro, 100 Dolar, 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şahsın yapılan GBT sorgulamasında ise uyuşturucu ticareti, silahlı yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranıyor olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Hakan Kurt ve bahse konu 3 şahıs gerekli yasal işlemler için Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

Kaçak olduğu ve arandığı ortaya çıktı

Şahsın yapılan GBT sorgulamasında ise cezaevi firarisi olduğu, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Silahla Yağma"suçlarından arandığı tespit edildi.

(Serdar Ünal/İHA)

Zeytinburnu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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