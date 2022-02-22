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Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı

22.02.2022 11:29
Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı

Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 farklı suç kaydı bulunan M.Ö.Ç., isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 paket halinde 42.70 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö.Ç., isimli şahsın ifadesinde E.B., isimli şahsın adını vermesiyle E.B'de yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yine polis ekiplerince yapılan denetimler kapsamında uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan O.Ö., isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsa uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 10 bin 460 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl el konulmasına ve aracın ise trafikten men edilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Cumhuriyet, Uyuşturucu, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı - Son Dakika


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