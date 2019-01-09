Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheliler Polise Rüşvet Teklif Etmiş
1 saat önce
FATİH Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinden satışa hazır 15 parça kokain ele geçirildi.
FATİH Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinden satışa hazır 15 parça kokain ele geçirildi. Şüphelilerin polis ekiplerine kendilerini serbest bırakması karşılığında rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Aksaray'da 29 Aralık
'ta yaptığı denetim sırasında şüpheli iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis ekipleri C.S. ve E.Ö.'nün üzerinde satışa hazır halde 15 parça kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis
Merkezi'ne götürüldükleri sırada, iddiaya göre serbest bırakılmaları karşılığında ceplerinde olan 4 bin 590 lirayı rüşvet olarak teklif etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:29 Kaynak: DHA
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