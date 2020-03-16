Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'daki uygulama noktasında araçlarında bin 294 adet uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilen 2 zanlı, tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı, System.String[]

Kütahya'daki uygulama noktasında araçlarında bin 294 adet uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilen 2 zanlı, tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen F.M. ve Ö.K.'nin aracını Tavşanlı Yolu PTS uygulama noktasında durdu.


Şahısların aracında yapılan aramada bin 294 adet sentetik hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M. ve Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:27 Kaynak: İHA
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