Uyuşturucuyla Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Bursa'da bir otomobilde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da bir otomobilde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından bir müddettir takip edilen U.P. isimli şahıs ve otomobili Ertuğrulgazi Caddesi'nde park halindeyken operasyan için düğmeye basıldı. Otomobilde çok miktarda metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücü U.P. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA

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