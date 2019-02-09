Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Uyuşturucuyla Yakalanan Sürücü Tutuklandı

1 saat önce

Bursa'da bir otomobilde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Yakalanan Sürücü Tutuklandı, System.String[]
Bursa'da bir otomobilde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından bir müddettir takip edilen U.P. isimli şahıs ve otomobili Ertuğrulgazi Caddesi'nde park halindeyken operasyan için düğmeye basıldı. Otomobilde çok miktarda metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücü U.P. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:42 Kaynak: İHA

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