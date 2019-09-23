Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
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Uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

1 saat önce

Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen R.Ü.'yü takibe aldı. R.Ü. yanında bir kişi ile birlikte kendisine ait araç içinde yakalandı. R.Ü. ile birlikte 157 adet ekstasy hap, 2,58 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 690 TL para, araç içerisinde bulunan diğer şahıstan ise 2 adet ekstasy hap elde edildi. Olayın devamında R.Ü.'nün ikametinde yapılan aramada, 1 adet 6,35 mm çapında tabanca, 10 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet hassas terazi elde edildi.


Soruşturma kapsamında 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan serbest bırakılırken, polisteki sorgusu tamamlanan R.Ü. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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