Uyuşturucuyla yakalandı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Uyuşturucuyla yakalandı cezaevine gönderildi

19.04.2022 13:28
Uyuşturucuyla yakalandı cezaevine gönderildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu madde satan, kullanan ve nakleden' şahıslara yönelik dün yapılan çalışmalar çerçevesinde İ.K. (29), M.G. (29) ve İ.Ö. (31) isimli şahıslarla birlikte 18 adet 300 mg sentetik ecza hapı, peçeteye sarılı halde daralı 3.03 gram esrar, beyaz poşet içerisinde daralı 55.81 gram esrar, siyah poşet içerisinde daralı 20.75 gram esrar, 1 adet hassas terazi olmak üzere toplamda 79.59 gram esrar ele geçirildi. Zanlılardan İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahısların savcılık tarafından serbest bırakıldığı açıklandı. - MANİSA

Uyuşturucuyla yakalandı cezaevine gönderildi

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Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla yakalandı cezaevine gönderildi - Son Dakika


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