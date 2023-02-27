- Uyuşturucuyla yakalandı, 'depremzedeleri taşıyorum' dedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen araç sürücüsüne 20 bin 977 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu. Sürücünün ifadesinde otomobilde yolcu bulunan 4 yabancı uyruklu deprem bölgesinden getirdiğini söylediği bildirildi.

Konya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki yabancı uyruklu Abdurrahman H.'nin kullandığı 31 AJC 018 plakalı otomobil Hacıobası Mahallesinde bulunan Kontrol ve Uygulama noktasında durduruldu. Uyuşturucu Madde Arama köpeği Bayır'ın tepki vermesi üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve KOM ekiplerinin Uyuşturucu Madde Arama köpeği Bayır ile araçta yaptığı aramada araç sürücüsünün cebinde 10 adet, aracın koltuk kılıfı içerisine gizlenmiş vaziyette 86 adet olmak üzere toplam 96 adet captagon uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, suçlarından adli işlem yapılarak gözaltına alınan araç sürücüsü Abdurrahman H., Safuran A., Ahmed E., Ahmed B., Şeduan B. ve Mahmut Ö. isimli şahıslar Manavgat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toksikoloji testinden geçirilirken aracı kullanan Abdurrahman H. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmed E.'nin uyuşturucu kullandığı belirlendi.

Cebinde ele geçirilen uyuşturucu hapları Adana'dan tanımadığı bir kişiden aldığını ve 1 tanesini kullandığını söyleyen araç sürücüsüne uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan 20 bin 977 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 5 şüpheliden Abdurrahman H. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmed E. mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.