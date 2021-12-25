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Uyuşturucuyla yakalandı; oksijen tüpüyle önce hastaneye ardından emniyete götürüldü - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalandı; oksijen tüpüyle önce hastaneye ardından emniyete götürüldü

25.12.2021 15:38
Uyuşturucuyla yakalandı; oksijen tüpüyle önce hastaneye ardından emniyete götürüldü

KÜTAHYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren KOAH hastası N.A. adlı kadın, evinde suçüstü yakalandı.

KÜTAHYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren KOAH hastası N.A. adlı kadın, evinde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan N.A., oksijen tüpüyle sağlık kontrolü için önce hastaneye ardından da emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.A.'nın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Yenidoğan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Şüpheli N.A. ile iki müşterisini suçüstü yakalayan polisin, evde yaptığı aramada 4 gram esrar, 0,93 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 6 alüminyum folyo ele geçirildi. KOAH hastası olduğu öğrenilen ve yaşamını oksijen tüpüne bağlı devam ettiren N.A. gözaltına alındı. N.A., sağlık kontrolü için önce ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

KARDEŞİ TUTUKLANDIŞüphelinin kardeşi N.A. ile arkadaşı F.K.'nin ise yine polisin düzenlediği operasyonda, 50 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ile yakalandığı öğrenildi.

Aynı gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ile F.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, KOAH hastası N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucuyla yakalandı; oksijen tüpüyle önce hastaneye ardından emniyete götürüldü
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucuyla yakalandı; oksijen tüpüyle önce hastaneye ardından emniyete götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucuyla yakalandı; oksijen tüpüyle önce hastaneye ardından emniyete götürüldü - Son Dakika
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