Uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alınan H.K. (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alınan H.K. (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sarayköy ilçesinin Duacılı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, tedirgin davranışları nedeniyle H.K.'yi takibe başladı. Bir süre devam eden takibin ardından durdurulan H.K.'nin üzerinde yapılan aramada; 10 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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