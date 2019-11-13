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Uyuşturucuyu 9 yaşındaki kızlarının çantasına gizleyerek taşımışlar

7 saat önce

İstanbul'dan sentetik uyuşturucuyu 9 yaşındaki kızlarının çantasında Adana'ya getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan çiftin de arasında olduğu 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Uyuşturucuyu 9 yaşındaki kızlarının çantasına gizleyerek taşımışlar, System.String[]

İstanbul'dan sentetik uyuşturucuyu 9 yaşındaki kızlarının çantasında Adana'ya getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan çiftin de arasında olduğu 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mustafa T. (33) ve Bulgaristan uyruklu imam nikahlı eşi Fılıs H'nin (28) Van'dan İstanbul'a giderek Adana'ya uyuşturucu getireceğini belirledi.

Ekipler, şüpheli çiftin İstanbul'dan şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya doğru yola çıktığını tespit etti.

Otoyolda seyreden otobüsü Adana'ya girişinden itibaren takibe alan polis, otogarda inen çifti, zanlılar Ali K. (22) ve Mehmet Ö. (30) ile buluştukları sırada yakaladı.

Yapılan aramada çiftin yanında bulunan 9 yaşındaki kızlarının çantasında 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı, çocuk haber verilen yakınlarına teslim edildi.

Çiftin 20 bin lira karşılığında kuryelik yaptığı, yol masrafı olarak da bin lira aldığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mustafa T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Adana, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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