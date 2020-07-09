Uyuşturucuyu ahırdaki gübrede saklamışlar - Son Dakika

Adana'da ele geçirilen 43 kilo 450 gram esrarı zanlıların, polise yakalanmamak için bir ahırda hayvan gübresinin içinde sakladığı ortaya çıktı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, yaptığı çalışma kapsamında, daha önce polisten gizlemek için bir evin ahırında hayvan gübresinin içine gömüldüğü tespit edilen uyuşturucu maddelerin, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki bir ikamete getirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Murat İ.'ye ait ikamete baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda çuvalların içerisinde 43 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, Murat İ. gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde seyir halinde olan bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşan ekipler, aracı durdurarak narkotik dedektör köpekle yaptığı aramada 4 kilo 100 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Araçtaki Mehmet Can Ç., Adem G. ve Fuat K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Murat İ., Mehmet Can Ç., Adem G. ve Fuat K. tutuklandı. - ADANA