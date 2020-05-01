Uyuşturucuyu aracın çamurluğuna saklamışlar - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, aracın çamurluğunun içinde, 2 kilo 300 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirilip, Trakya bölgesine dağıtılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe alınan aracı TEM gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile çamurluğun içine saklanan 2 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.