Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu aracın farlarına sakladılar
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyu aracın farlarına sakladılar

Uyuşturucuyu aracın farlarına sakladılar

31 dakika önce

Bitlis'te kullandıkları aracın farlarının içinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucuyu aracın farlarına sakladılar, System.String[]

Bitlis'te kullandıkları aracın farlarının içinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar sonucu dün durdurulan araçta, haklarında birçok kez uyuşturucu suçlarından işlem yapılan iki şüpheli yakalanmıştır. Araçta yapılan aramalarda aracın farlarının içine gizlenmiş eroin, esrar, metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ve bin 880 lira ele geçirilmiştir. Sürücüye de uyuşturucunun etkisiyle araç kullanmak suçundan 9 bin 500 lira para cezası uygulanmıştır. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da inanılmaz görüntüler! Baronun oğlu yakalandı, sokaklar ceset doldu
El Chapo'nun oğlu yakalanınca sokaklar savaş alanına döndü! Olayların büyümemesi için serbest bırakıldı Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyuyamıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 19:36:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu aracın farlarına sakladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]