Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu aracın motoruna zulaladılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucuyu aracın motoruna zulaladılar

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, aracın motor kısmına zulalanmış 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu aracın motoruna zulaladılar, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, aracın motor kısmına zulalanmış 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ankara yol uygulamasında bir araca operasyon düzenleyen ekipler, Ş.Ç., Y.Ç. ve N.Ç.'yi yakaladı. Arama yapan ekipler, aracın motor kısmına zulalanmış 2 adet poşete sarılı vaziyette 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan 3 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı
Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü Beyoğlu'nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:09:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu aracın motoruna zulaladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]