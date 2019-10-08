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Uyuşturucuyu arı kovanına gizlemiş

44 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, jandarma eve yaptığı operasyonda 2 kilosu arı kovanına gizlenmiş, toplam 14 kilo esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucuyu arı kovanına gizlemiş, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, jandarma eve yaptığı operasyonda 2 kilosu arı kovanına gizlenmiş, toplam 14 kilo esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdoğan Mahallesi Kızılçukur mevkiinde H.K. adlı şüphelinin kubar esrar üretimi ve ticareti yaptığı duyumunu aldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu madde arama köpeğinin de katılımıyla düzenledikleri operasyonda H.K.'nin evinde, eklentilerinde ve bahçesinde arama yaptı. Bahçedeki arı kovanının içinde yaklaşık 2 kilo kubar esrar ve tohumu, ahıra konulmuş karton kolide yaklaşık 4 kilo kubar esrar ve 2 plastik boya kovası içerisinde yaklaşık 8 kilo kubar esrar olmak üzere toplam 14 kilo kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ve silahlara el konulurken, H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Jandarma, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:44 Kaynak: DHA
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Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
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