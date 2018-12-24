Uyuşturucuyu "Asansörün Tavanında" Saklamış

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Yiğit Cem Yoloğlu (28) ile avukatı hazır bulundu.



Uyuşturucu sattığı iddiasını kabul etmeyen sanık, son savunmasında beraat talebinde bulunarak, "Uyuşturucu bağımlısıyım. Asansör tavanında sakladığım uyuşturucuyu ve ölçekleri kendim için saklıyordum." iddiasında bulundu.



"Asansörü tamir ederken buldum"



Duruşmada tanık olarak dinlenen asansör tamircisi Bünyamin Güneş ise olay günü apartmana asansör tamiri için gittiğini belirterek, "Huzurdaki sanığı tanımam. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Ben asansörcüyüm. Uyuşturucu madde asansörün asma tavanındaydı. Elimi temizlemek için tavana attığımda sigara paketi buldum. Uyuşturucu içindeydi. İki tane de ölçek tarzında bir şey vardı. Ne olduğunu anlayamadım. Polisi aradım ve teslim ettim." diye konuştu.



Tanık Güneş, gün içinde asansör tamirine devam ederken tanımadığı bir kişinin gelip kendisine "asansörle daha çok işin var mı?" dediğini dile getirerek, "Daha önceden tanımadığım, ismi Barış Zırh olan kişi asansörde uyuşturucuya bakmış olacak ki, bulamayınca bana gelip sordu. Ben de polise teslim ettiğimi söyledim. 'Eyvah' dedi. Yukarı koştu. Ben de yine polisi arayarak durumu bildirdim. Konu ile alakam bu kadar." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti sanığı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.



Sanığın geçmişte herhangi bir sabıka kaydının bulunmamasını göz önünde bulunduran heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması'na karar verdi. Sanık 5 yıl içinde herhangi bir suç işlerse, hapse girecek.



Bünyamin Güneş, temmuz ayında asansör tamiri için Çamlıca Mahallesi'nde bir apartmana gitmiş, asansörün tavanında 20 gram kokain bulmuş, durumu polise bildirmişti. Polis, 2 kişiyi gözaltına almış, şüphelilerden Barış Zırh serbest bırakılırken, Yiğit Cem Yoloğlu sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı..

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