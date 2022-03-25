Uyuşturucuyu asma tavan arasına gizlemişler - Son Dakika
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Uyuşturucuyu asma tavan arasına gizlemişler

25.03.2022 08:42
Uyuşturucuyu asma tavan arasına gizlemişler

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin bir eve düzenlendiği operasyonda, asma tavan arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin bir eve düzenlendiği operasyonda, asma tavan arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan zehir taciri 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yapmış olduğu istihbarat çalışmaları sonucunda Sarıgöl Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan geniş çaplı aramada; asma tavan arasına gizlenmiş 5 parça halinde toplamda 406 gr metamfetamin, 135 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ve toplam 3 bin 890 lira para ele geçirildi.

Operasyonda Ömer K. ve Cebrail K. isimli kişiler gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve parada sahtecilik suçlarından aranan Ömer K. isimli zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Cebrail K.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Caner Sönmez-İHA)

Uyuşturucuyu asma tavan arasına gizlemişler
Uyuşturucuyu asma tavan arasına gizlemişler

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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